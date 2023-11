Niente incarico di Presidente del Cda dell’azienda speciale al sindaco per gestire in forma associata servizi sociali di Manuela Sodini

L’ipotesi di inconferibilità ricorre quando risultano integrati i due presupposti: «in provenienza» e «in destinazione»

L’incarico di Presidente del Cda dell’azienda speciale per la gestione in forma associata di servizi sociali a favore del sindaco di uno dei Comuni soci è inconferibile.

La disposizione violata è l’articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto 39/2013, che dispone come segue: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico […] non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale». La norma, in sostanza, ricorda Anac richiamando un proprio precedente orientamento, stabilisce un divieto legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore, orientamento che per Anac si applica anche dove l’ente in destinazione sia un ente pubblico.

In ordine al primo presupposto, il soggetto in questione è sindaco dal 24 settembre 2020 di un Comune di circa 16.911 abitanti, l’interessato ricopre, dunque, la carica presso un Comune che non solo è socio dell’azienda speciale, ma è anche sito nella stessa Regione degli altri Comuni che compongono la compagine sociale dell’azienda (in realtà i Comuni soci ricadono tutti nella stessa provincia). Il requisito in provenienza per Anac risulta integrato.

Al fine di valutare la sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità occorre definire la natura giuridica dell’Azienda e, in particolare, la sua riconducibilità tra gli enti pubblici, definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto 39/2013 come «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

Le aziende speciali per Anac sono enti pubblici economici, nel caso di specie di livello provinciale, in quanto strumentale a diversi Comuni siti nella Provincia.

Per ciò che attiene all’incarico di Presidente del Cda, occorre verificare se lo stesso rientri tra quelli di “amministratore” di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, incarico che l’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto n. 39 definisce come: «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

In base allo statuto dell’azienda, il Presidente del Cda ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio, è titolare di alcuni poteri, tra cui: concludere contratti, disporre spese, assumere impegni, vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, nonché vigilare sull’andamento gestionale dell’Azienda e sull’operato del Direttore. Risultano inoltre numerosi atti sottoscritti dal Presidente del Cda, atti che non appaiono riguardare solo la gestione dell’azienda, ma mirati a rappresentare la volontà della stessa verso l’esterno.

In base a tale assetto statutario, per Anac, l’incarico di Presidente del Cda dell’azienda appare riconducibile tra quelli di amministratore di ente pubblico.

Pertanto, per l’Autorità l’incarico conferito viola l’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto 39/2013, con la conseguenza che il Responsabile anticorruzione avrà il compito di comunicare al soggetto cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità accertata da Anac e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico, oltre al divieto per i componenti l’organo conferente di conferire per tre mesi incarichi di natura amministrativa.

Infine, Anac si sofferma sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sottoscritte ai sensi dell’articolo 20 del decreto 39/2013 all’atto del conferimento dell’incarico, e poi annualmente per ciò che concerne le cause di incompatibilità.

Sebbene le dichiarazioni siano state effettivamente acquisite, le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del Cda sono apparse prive del riferimento all’articolo 7, contenendo invece quello ad altre norme del decreto 39/2013. Ricorda Anac che solo una corretta compilazione della documentazione permette, da un lato, di responsabilizzare il soggetto interessato al rispetto della normativa e, dall’altro, di garantire all’ente di verificare l’insussistenza di cause ostative.