Niente parere preventivo di Corte conti sull'aumento di capitale in società già partecipata indirettamente in azienda speciale di Anna Guiducci

Questa la decisione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna









La sottoscrizione da parte di un Comune di un aumento di capitale sociale in una società già partecipata indirettamente attraverso la propria azienda speciale non è soggetta al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 5, terzo comma, del Tusp. Con la delibera n. 90/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna dichiara il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo per mancata acquisizione ex novo, da parte dell'ente istante, della nuova posizione...