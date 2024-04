Niente regresso contro il subappaltatore se non gli è stata comunicata la denuncia dei vizi

L’appaltatore che intenda agire in regresso verso il subappaltatore perde il relativo diritto se ha mancato di comunicargli entro 60 giorni la denuncia dei vizi ricevuta dal committente. Ciò vale anche nel caso in cui il subappaltatore si sia assunto il compito - tramite convenzione con l’appaltatore - di occuparsi a spese e con mezzi propri della riparazione o eliminazione delle difformità dell’opera che fossero emerse in futuro. Se l’accordo concluso pro futuro non presenta la congiunta volontà...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi