No di Anac alla gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Per Anac la gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è in contrasto con la normativa di settore, i principi comunitari e diversi orientamenti della giurisprudenza e della stessa Autorità. Questo viene ribadito nell’Atto del Presidente del 28 novembre 2024 - fasc.2067.2024, reso pubblico in questi giorni sul sito Anac, con il quale si conclude il procedimento di vigilanza a riguardo di un importante Comune calabrese.

L’affidamento, da parte del ...