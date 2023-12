«No» al licenziamento del dipendente che, autorizzato a uscire, si fermi pochi minuti a fare la spesa

È illegittimo il provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione che licenzia il dipendente che con l’auto aziendale si rechi a cambiare gli indumenti e nel frattempo si fermi al mercato a fare la spesa; per i giudici di legittimità la sottrazione di pochi minuti per fare la spesa non può comportare l’effetto del licenziamento ma una sanzione prevista dal contratto con una misura conservativa; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 34107/2023.

Il contenzioso

Un dipendente...