Nuova pioggia di avvisi «pazzi» sulle dichiarazioni Irap anno 2020 degli enti locali di Nicola Tonveronachi

Vengono contestati dei crediti secondo l’Amministrazione finanziaria inesistenti, riferiti all’applicazione del metodo “retributivo”

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si sta scatenando in questi giorni una pioggia di avvisi di irregolarità inviati dall’agenzia delle Entrate agli enti locali, relativi alle dichiarazioni Irap 2021 riferite all’anno d’imposta 2020, come del resto accaduto di questi tempi anche lo scorso anno (Nt+ Enti locali & edilizia del 3 ottobre 2022).

Salvo le situazioni di effettiva irregolarità, in molti casi vengono contestati dei crediti secondo l’Amministrazione finanziaria inesistenti, riferiti all’applicazione del metodo “retributivo”, non risultanti dal rigo IR32, campo 14, del Modello dichiarativo, ma semplicemente perché derivanti dal Quadro IS, Sezione XVII, dello stesso Modello dichiarativo, in quanto conseguenti al reinvio, entro il 31 dicembre 2020, di Dichiarazioni “integrative” riferite ai 5 anni antecedenti al 2020, come previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998.

Ricordiamo che, a differenza della Dichiarazione Iva - dove i maggiori crediti derivanti dalle Dichiarazioni “integrative” ultrannuali vengono riportati, suddivisi per annualità, nel Quadro VN, ma il cui totale poi viene evidenziato nel rigo VL11 e si va a sommare al saldo della Dichiarazione, risultante dallo stesso Quadro VL - nel caso della Dichiarazione Irap, il modello e le istruzioni non prevedono che il totale risultante dal citato Quadro IS (il corrispondente del quadro VN della Dichiarazione Iva, per intendersi) sia riportato in un qualche campo del rigo IR32, ma è chiaro che si tratta di un credito esistente, derivante da crediti maturati su anni pregressi e correttamente dichiarati.

Questa nuova falla nel sistema di controllo dell’Agenzia rende in primo luogo irrequieti per alcuni giorni i responsabili finanziari degli enti locali, che vedono contestati crediti, talvolta anche ingenti, pacificamente già accertati a bilancio, e poi obbliga gli Uffici Finanziari e/o i gli Intermediari abilitati a cui si appoggiano, ad armarsi di pazienza per riverificare i fascicoli delle dichiarazioni di qualche anno fa e a presentare, entro un termine limitato di giorni (e per giunta sotto l’incombenza delle scadenze fiscali imminenti del Modello 770/2023 e della Dichiarazione Irap 2023) istanza di sgravio tramite la procedura CIVIS o altro canale, contemplato dagli avvisi.

Rammentando solo di lato e a margine la riforma fiscale in corso di costruzione, e ricordando che il baco informatico (“anomalia procedurale”) evocato per la stessa identica fattispecie dalla stessa agenzia delle Entrate lo scorso anno non risulta evidentemente ancora risolto (sebbene la platea dei contribuenti potenzialmente interessata supera di gran lunga le 10.000 unità, e realmente almeno nel 2022 circa 360 Dichiarazioni - fonte AdE), ci domandiamo anche se la soluzione individuata sarà la stessa dello scorso anno.