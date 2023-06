Nuove cure sul territorio già in affanno di Marzio Bartoloni

Parte dei progetti su case e ospedali di comunità pronte a uscire dal Pnrr









La spina nel fianco della missione Salute del Pnrr - che a fine 2022 aveva spesa solo l’1% dei fondi a disposizione - resta sempre la nuova Sanità territoriale: quella che punta ad aprire 1400 Case di comunità e oltre 400 ospedali di comunità per garantire le prime cure più vicine al cittadino e assistere i pazienti cronici che non necessitano di essere ricoverati in ospedale.

Dopo i rilievi delle settimane scorse della Corte dei conti nel suo controllo concomitante la conferma arriva anche dalla ...