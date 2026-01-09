Personale

Nuove posizioni dirigenziali, fondo decentrato solo in diminuzione di quello del personale

Le disposizioni richiamate costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e il tetto del salario accessorio deve essere considerato nel suo complesso

di Amedeo Di Filippo

Per l’ente che intenda istituire ex novo la dirigenza il valore del fondo di contrattazione decentrata dovrà ridurre gli altri importi della componente complessiva della spesa di personale. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 128/2025.

I quesiti

