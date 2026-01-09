Nuove posizioni dirigenziali, fondo decentrato solo in diminuzione di quello del personale
Le disposizioni richiamate costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e il tetto del salario accessorio deve essere considerato nel suo complesso
Per l’ente che intenda istituire ex novo la dirigenza il valore del fondo di contrattazione decentrata dovrà ridurre gli altri importi della componente complessiva della spesa di personale. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 128/2025.
I quesiti
Il sindaco di un Comune che ha intenzione di introdurre ex novo posizioni dirigenziali...