Nuovi Cam edilizia dal 1° febbraio: spinta su efficienza e riciclaggio, premiata la competenza dei tecnici
Rispetto al testo del 2022 l’applicazione delle nuove regole tecniche è più ampia: include tutti i contratti pubblici di progettazione direzione lavori, esecuzione di lavori edili e ingegneria civile. Tutte le modifiche e le novità
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 dicembre il Criteri ambientali minimi per l’edilizia che vanno a sostituire i vecchi Cam emanati con il Dm 256 del 2022. I nuovi criteri vanno in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione, ossia il 1° febbraio 2026. Tante le modifiche, a partire da un importante ampliamento del campo di applicazione dei Cam per l’edilizia. Variano i contenuti di materiale riciclato o recuperato per gli isolanti...
Edifici realizzati con stampa 3D, in Abruzzo primo test sismico al mondo
di Mila Fiordalisi