Nuovi Cam edilizia dal 1° febbraio: spinta su efficienza e riciclaggio, premiata la competenza dei tecnici Rispetto al testo del 2022 l’applicazione delle nuove regole tecniche è più ampia: include tutti i contratti pubblici di progettazione direzione lavori, esecuzione di lavori edili e ingegneria civile. Tutte le modifiche e le novità







