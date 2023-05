Nuovi incentivi tecnici, esclusi i dirigenti di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel









La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, nel nuovo codice dei contratti pubblici, confluisce nell'alveo dell'articolo 45 contenuto nel libro I, parte IV rubricata "Della progettazione".

Molte le novità che ne connotano l'essenza con una sola conferma: il perimetro di applicazione, esclude in modo perentorio i dirigenti.

«Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale» questo appunto il diktat del comma 4 dell'articolo in questione.

Paradossale vulnus quindi nel trattamento economico dei dipendenti pubblici, che si concreta nell'assurdo che chi riveste tale qualifica, funzionale al corretto svolgimento degli appalti e delle correlate procedure, dovrà percepire un trattamento economico inferiore, rispetto al restante personale.

Di certo l'equità non è mai stato il punto forte del Belpaese, nel caso di specie verrebbe da dire, due pesi e due misure con una sola ridondante costante: «ulteriori responsabilità in capo a chi riveste la qualifica dirigenziale».

Il tutto senza tener conto, delle diversità di trattamento insite nella stessa, in funzione della collocazione dei dirigenti nei vari enti del panorama nazionale.

Le attività incentivabili, sono declinate nell'allegato I.10, che, se non altro, ha il merito di riprodurne il contenuto in modo più analitico rispetto all' art. 113 contenuto nel codice prossimo alla quiescenza.

Tra queste, si annoverano:

• la programmazione della spesa per investimenti;

• le funzioni di Rup e di collaborazione al Rup (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

• la redazione di una serie di atti e documenti (Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo);

• l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

• la verifica del progetto ai fini della sua validazione;

• la predisposizione dei documenti di gara;

• la direzione dei lavori;

• l'ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere);

• il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

• la direzione dell'esecuzione;

• l'attività di collaborazione al Direttore dell'esecuzione;

• l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

• il collaudo tecnico-amministrativo;

• la regolare esecuzione;

• la verifica di conformità;

L'ammontare massimo del compenso liquidabile al personale dipendente viene confermato nella misura dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.

A tal proposito, vale la pena rilevare che il ripetuto riferimento alle "procedure di affidamento" piuttosto che alla "gara", sottende al fatto che con il nuovo codice risulteranno incentivabili anche le ipotesi di affidamento diretto "puro", le concessioni e il project financing.

Superate quindi in tal modo, le difficoltà applicative della vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, ne consente l'erogazione solo in caso di appalti, con esclusione delle altre procedure e degli affidamenti diretti.

Il tetto retributivo individuale, maturato nell'anno di competenza, viene invece elevato fino al 100% del trattamento economico annuo lordo percepito dal dipendente, con un ulteriore aumento del 15% per quelle amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto. Il principio di competenza, finalmente introdotto, fa da contraltare nel bilanciamento generale degli equilibri.

La liquidazione dei predetti importi è di competenza del dirigente, del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o di altro dirigente incaricato, sentito il Rup, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte.

Occorrerà sempre distinguere tra soggetto liquidatore e l'ufficio che materialmente predisporrà i mandati di pagamento.

Sarà quest'ultimo secondo il tenore della norma, in posizione di terzietà, a verificare la relazione e la sua congruità rispetto alla disciplina di settore (compresi i pareri della Corte dei conti).

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie (con esclusione di quelle che derivano da finanziamenti europei o da destinazione vincolata) incrementate con le quote all'uopo previste, è poi destinato:

• all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

• alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti.

Molte quindi le novità introdotte dal Dlgs 36/2023 con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti.

Sono però pur sempre le sottili differenze a cambiar la prospettiva.

La revisione del Codice, poteva davvero rappresentare l'opportunità per eliminare le sperequazioni cronicizzate negli anni con particolare riguardo a ruoli e competenze, purtroppo ancora "slegate" dal raggiungimento degli obiettivi attraverso percorsi virtuosi e performanti.

(*) Dirigente Amministrativo Asl, docente Anutel

----------------------------------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

- Morciano di Romagna (Rn), 17/05/2023: Imu e nuova Imu - disciplina dell'abitazione principale nell'ambito dell'attività di controllo e di verifica (9,00-14,00)

- Marsala (Tp), 26/05/2023: Codice dei contratti pubblici, pnrr, anticorruzione (9,00-17,30)

SUMMER SCHOOL ANUTEL

In presenza presso la Sede nazionale ANUTEL di Montepaone (Cz)

- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO dal 3 al 7 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 24 al 28 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023



VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 11/05/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

- 14-15/06/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

- 20/06/2023: Imu ed aree edificabili approfondimenti su edificabilità e vincoli (10,00-12,00)



LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 12/05/2023: Connessioni tra previsionale e rendiconto (9,30-11,30)



- 15/05/2023: La certificazione covid-19 riferita all'anno 2022 (15,00-17,00)

- 7/06/2023: Le ritenute fiscali sulle varie forme di incarichi a terzi e sui contributi alle imprese (9,00-11,00)



- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

9-10-16/05/2023: La negoziazione degli enti locali (10,00-12,00)

18-12-30/05/2023: Gestione informatica dei documenti e trasformazione digitale (10,00-12,00)

22/05/2023: Il nuovo codice dei contratti pubblici: novità e differenze con il sistema previgente (15,30-17,30)

29/05/2023: La riforma Cartabia e la rinnovata gestione del contenzioso della pubblica amministrazione (10,00-12,00)

29/05/2023: Focus sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile 2023 per le concessioni demaniali marittime (10,00-12,00)