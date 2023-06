Nuovo codice, corsa delle Pa a pubblicare le gare prima della tagliola del 1° luglio di Mauro Salerno

Sotto pressione il portale dell'Anac costretto a rilasciare migliaia di codici al giorno a stazioni appaltanti e imprese









Stazioni appaltanti in cosa per evitare la tagliola del 1° luglio. Tra pochi giorni entrerà in vigore il nuovo codice degli appalti con un portato di innovazione che spaventa le amministrazioni e le sta evidentemente spingendo a svuotare i cassetti prima che la cali la ghigliottina del Dlgs 36/2023. Restano pochi giorni per bandire le gare affidandosi alle prassi consolidate del Dlgs 50/2016. Poi entreranno in vigore tutte le novità. A partire dalla qualificazione delle stazioni appaltanti che impedirà...