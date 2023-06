Nuovo codice, corsa alla pubblicazione dei bandi: in un solo giorno gare Anas e Rfi per oltre 2 miliardi di Massimo Frontera

Le due stazioni appaltanti nazionali guidano la corsa allo «svuotamento dei cassetti» prima dell'entrata in vigore delle nuove regole sugli appalti pubblici









Chissà se la corsa di questi giorni delle stazioni appaltanti a pubblicare i bandi di gara prima della fine di giugno - cioè prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sugli appalti - prennuncia una pausa, più o meno lunga, nelle prossime settimane (e mesi). Di certo il fenomeno non è nuovo. È successa la stessa cosa anche in occasione sia dell'entrata in vigore del Dlgs n.50/2016, sia del "correttivo" arrivato l'anno successivo. La sola edizione della Gazzetta europea del 28 giugno ospita un...