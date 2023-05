Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso di Stefano Usai

Rispetto alle linee guida Anac vengono ridefiniti i casi in cui il Dec non può coincidere con il Rup (legittimando l'accesso agli incentivi alle funzioni tecniche)









L'articolo 45 del nuovo Codice – così come già l'articolo 113, comma 2, del Codice del 2016 -, stabilisce che la disciplina sugli incentivi «alle funzioni tecniche» si applica anche agli appalti di beni o servizi nel caso in cui, però, sia stato nominato un direttore dell'esecuzione (Dec). Una figura competente, pertanto - all'interno dell'ente o esterna in caso di certificata carenza di professionalità - diversa dal Rup a cui, ordinariamente, è affidato il compito di vigilare/monitorare/rendicontare...