Nuovo codice, il rapporto tra i nuovi responsabili di fase e il Rup di Stefano Usai

Dal 1° luglio i responsabili del progetto potranno essere affiancati da due nuove figure per lo svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative









Una delle novità del nuovo Codice riguarda la possibilità della stazione appaltante (prevista nel comma 4 dell'articolo 15) di affiancare al Rup due collaboratori di particolare competenza per lo svolgimento di specifiche fasi della complessa attività di realizzazione del progetto/intervento assegnato. Si tratta dei responsabili di fase di cui, uno per le fasi "tecniche" della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto, e uno per la fase c.d. amministrativa ovvero per la fase di affidamento...