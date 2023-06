Nuovo Codice, stipula del contratto senza «stand still» per l'intero sottosoglia di Stefano Usai

La possibilità di procedere con il contratto senza aspettare i classici 35 giorni dall'aggiudicazione mira ad accelerare i tempi di esecuzione degli appalti











Il Rup non deve rispettare lo "stand still" per predisporre gli atti per la stipula dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa una delle novità contenute nell'articolo 18 del nuovo Codice dei contratti.

Lo "stand still" sostanzia una sorta di "quarantena", di 35 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, entro cui – salvo una serie di eccezioni -, il dirigente/responsabile del servizio non può stipulare il contratto. Termine che evita di vanificare...