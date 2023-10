Nuovo scontro Fitto-sindaci sulla revisione di Manuela Perrone

Per la Commissione il Piano produrrà il 2,5% di crescita extra nei prossimi anni









Grazie al Pnrr «abbiamo l’antidoto alla stagnazione e alla decrescita economica». Dall’assemblea dell’Anci a Genova, Paolo Gentiloni riconosce il «rallentamento molto serio» che sta affliggendo l’economia dell’Eurozona e il ruolo salvifico dei Piani di ripresa. «Se non vogliamo rassegnarci all’austerity - scandisce il Commissario Ue agli Affari economici - abbiamo bisogno del Pnrr, che se non ci fosse dovremmo inventarlo». Parole simili erano arrivate poco prima dall’ad di Cdp, Dario Scannapieco, che aveva definito il Pnrr «un ammortizzatore automatico», vantaggio che «altri Paesi non hanno» e rassicurato: «Restiamo un Paese estremamente solido».

La Commissione stima che il Piano produrrà il 2,5% di crescita extra nei prossimi anni. «Rinunciaci - sfida Gentiloni - in un momento in cui viaggiamo allo 0,8». È la premessa di quella che risuona come una sequela di moniti all’Italia. Il primo: la discussione per la revisione del Piano «ha un termine: la fine di quest’anno. Non è un esercizio continuo». A conferma dell’irritazione trapelata da Bruxelles per l’eccesso di «backloading» da parte italiana: un’ondata di richieste di modifiche e rinvii che sembra non avere termine.

Il secondo avvertimento è noto: la rimodulazione del Piano «non deve diminuirne l’ambizione». E qui Gentiloni smonta l’obiezione sul peso (due terzi) dei prestiti sui 191,5 miliardi concessi all’Italia, che già ha incassato 85 miliardi sui 175 erogati dalla Ue sinora. «I prestiti hanno una scadenza molto lunga e avendo la Commissione la tripla A hanno una convenienza finanziaria consistente». Infine, la contrapposizione tra l’assenza di una narrazione positiva del Pnrr da parte del Governo («nessun road show in Italia, a differenza di altri Paesi) e l’entusiasmo dei Comuni (ce ne sono ben 21 nella lista dei cento principali destinatari delle risorse Ue ottenute sinora): «La Commissione apprezza la vostra voglia di far parte di una storia positiva».

Di tutt’altro tono l’intervento in videocollegamento del ministro che al Pnrr ha la delega, Raffaele Fitto. Molto duro nell’invitare «a mettere sul tavolo la realtà» e nel ribadire che il Governo chiederà garanzie «nero su bianco» ai Comuni che insistono per lasciare i loro progetti nel Pnrr. Alle preoccupazioni espresse martedì dal presidente Anci, Antonio Decaro, Fitto replica secco: «Vorrei far sì che possa tornare a fare sogni più tranquilli». Quel che «si finge di non ricordare» è la deadline di giugno 2026, che «a meno che Gentiloni o la Commissione» non decidano diversamente, resta tassativa. Ironica la replica di Decaro: «Apprezzo la cortesia del ministro, ma va portato in Parlamento un atto in cui indichino per iscritto le fonti sostitutive di finanziamento dei progetti eliminati dal Pnrr».

Se il clima interno è incandescente, quello tra Governo e Commissione si va scaldando. Sui ministeri piovono richieste pressanti per le verifiche sulla quarta rata. E ancora da Bruxelles non è arrivata alcuna reazione ai chiarimenti inviati in risposta ai rilievi sul RepowerEu. Tanti e puntuti. Come il niet ai biocarburanti, su cui però il Governo non sembra intenzionato a cedere.