Nuovo stadio della Roma, il 7 settembre parte il dibattito pubblico di M.Fr.

Il Comune ha formalizzato l'incarico a Nomisma. Il seniero advisor della società bolognese Marco Leoni coordinerà un team di 16 specialisti. Saranno coinvolti anche Res Publica e FB & Associati









Si svolgerà giovedì 7 settembre il primo incontro del dibattito pubblico sul nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. L'incarico del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico dell'opera è stato assegnato dal Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma alla società bolognese Nomisma, che si avvarrà anche delle società Res Publica e FB & Associati. L'incarico sarà svolto da un gruppo di 16 specialisti con alla guida Marco Leone, senior advisor di Nomisma. Il compito del team di facilitatori sarà quello di creare il progetto di partecipazione collettiva e gestire il processo di dibattito pubblico, il cui oggetto è «il progetto di fattibilità dell'intervento del nuovo stadio della AS Roma».



Gli incontri di partecipazione cittadina, il primo dei quali si terrà giovedì 7 settembre alle ore 17.30 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio e «consisteranno - spiega una nota capitolina - in un processo di informazione e confronto pubblico, il cui svolgimento si colloca nel mezzo del procedimento autorizzativo, quando le alternative sono ancora aperte e la decisione e le modalità di realizzazione dell'opera devono essere ancora prese in via definitiva». Il comunicato del campidoglio informa inoltre che «i temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del Dibattito Pubblico potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell'intervento, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la decisione definitiva sulla proposta della A.S.Roma». È prevista la creazione di un sito web al servizio del processo partecipativo.