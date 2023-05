Nuovo stadio di Venezia, il Comune lancia appalto integrato da 77 milioni di euro di M.Fr.

Via alla per il nuovo impianto previsto nel progetto del Bosco dello Sport a Tessera. Offerte entro il 15 maggio. Procedura aperta









A qualche mese di distanza dai primi bandi relativi al complesso del Bosco dello Sport, il comune di Venezia manda in gara - con procedura aperta - anche la competizione per il nuovo stadio. L'avviso per realizzare il nuovo impianto è stato pubblicato sulla Gazzetta europea e sul sito del Comune. Oltre alla realizzazione, il Comune affida anche progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base del progetto di fattibilità). Il valore complessivo è di oltre 77 milioni di euro (esattamente 77.300.346...