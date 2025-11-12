Nuovo Testo unico edilizia, delega in Consiglio dei ministri entro novembre
Salvini in audizione alla Camera: procedure più semplici e suddivisione chiara tra Stato e Regioni. Nel Codice anche le norme sulla sicurezza delle costruzioni
Arriverà «alla prima riunione utile del Consiglio dei ministri entro novembre» il disegno di legge delega che punta a riscrivere da zero l’intero Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e a sostituirlo con un nuovo «Codice dell’edilizia e delle costruzioni», destinato a diventare la cornice unitaria per tutte le norme che regolano il settore.
Lo ha annunciato alla ...