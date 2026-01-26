Obbligo di acquisto del ramo d’azienda del gestore uscente, no dell’Anac: viola la libertà d’impresa
Bocciato l’appalto da 105 milioni del Comune di Bologna per la refezione scolastica
L’Autorità Anticorruzione, con la delibera 17 dicembre 2025, n. 528, si occupa di un tema alquanto insolito nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici: l’imposizione all’aggiudicatario dell’appalto di acquisire il ramo d’azienda utilizzato dall’operatore economico uscente nella esecuzione dell’appalto.
L’Anac, innanzitutto, afferma che tale clausola della legge di gara è del tutto estranea all’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici e si pone in contrasto con i principi fondamentali...