Gare, obbligo dichiarativo senza sconti per le imprese

Il Codice dei contratti pone a carico dell’operatore economico un «obbligo generale e permanente» di comunicazione alla stazione appaltante di fatti e provvedimenti «potenzialmente» idonei a integrare delle cause di esclusione. Pertanto, l’obbligo dichiarativo di esistenze di carichi fiscali e non, anche solo pendenti, ha natura etero-determinata e l’operatore economico non detiene alcun potere di scelta in merito alla comunicazione alla stazione appaltante. È solo quest’ultima, nell’ambito del suo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi