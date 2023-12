Occupazioni abusive: operativa l’esenzione Imu per i proprietari

L’esenzione Imu degli immobili occupati abusivamente è già applicabile dal primo gennaio 2023. La comunicazione al comune andrà fatta in sede di dichiarazione annuale, in scadenza al 30 giugno 2024. La precisazione, più che opportuna, in vista della scadenza del saldo Imu di lunedì prossimo, giunge da un comunicato stampa del Ministero delle finanze, diramato ieri.

Come segnalato in un altro articolo di Nt+ Fisco, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g bis), legge 160/2019, sono esenti da Imu gli...