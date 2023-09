Offerte anomale, Rup autorizzato a escludere senza contraddittorio dopo le giustificazioni di Stefano Usai

Lo precisa il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia laddove il bando tipo dell'Anac prevede la possibilità di ulteriori interlocuzioni con l'impresa









Per la verifica dell'anomalia dell'offerta, la disposizione del codice non prevede nessun contraddittorio successivo alle giustificazioni prodotte. In questo senso, il Consiglio di Giust. Amm. per la Regione Sicilia, sentenza n. 547/2023.

La vicenda

In appello il ricorrente, soccombente in primo grado (Tar Sicilia, Catania, sez. I, n. 3355/...