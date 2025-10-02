Oggi il piano dei conti con il deficit già al 3%
In consiglio dei ministri il Documento con le cifre per la legge di bilancio
È agganciato al deficit ridotto al 3% del Pil già da quest’anno l’impianto del nuovo Documento programmatico di finanza pubblica che sarà esaminato dal consiglio dei ministri convocato per questa sera alle 19. Nel testo assumeranno una veste ufficiale gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica, come accadeva con la NaDef prima della riforma della governance economica Ue. Ma a differenza di allora, il Documento (Dpfp nell’acronimo) dovrebbe fare un passo oltre, e abbozzare almeno nelle linee...
Proroghe della riscossione, limiti stringenti tra diritto amministrativo e tributario
di Giuseppe Avizzano (*) e Giuseppe Petrillo (**) - Rubrica a cura di Anutel