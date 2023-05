Oggi gli scostamenti costano cinque volte più che nel 2020 di Gianni Trovati

Il miniritocco del disavanzo previsto dal Def produce nei 9 anni successivi interessi pari al 47,2% del suo valore, contro il 9,2% di tre anni fa. Così è difficile l’extradeficit per la manovra









Insieme al Documento di economia e finanza le Camere in questi giorni dovranno esaminare e approvare anche la relazione al Parlamento sul ritocco al rialzo degli obiettivi di deficit rispetto al tendenziale a politiche invariate. E, se leggeranno con qualche attenzione le tre paginette scritte dal governo, scopriranno come mai l’epoca degli «scostamenti» a go go è finita: perché, in sintesi, l’extradeficit costa oggi esattamente il quintuplo di tre anni fa.

Come da prassi avviata dal governo Draghi...