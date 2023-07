Oice, dopo il record di giugno arriva lo stop di luglio: nessuna gara di progettazione con il nuovo codice di Al. Le.

Lupoi: «Nei giorni scorsi abbiamo emesso una proposta di disciplinare-tipo ad uso delle stazioni appaltanti per superare le difficoltà di avvio»









Dopo il record di giugno arrivo lo stop di luglio: nei primi 17 giorni del mese non è stata promossa nessuna gara di progettazione con il nuovo codice appalti che ha spinto le stazioni appaltanti a svuotare i cassetti entro il 1° luglio.

Secondo l'osservatorio Oice/Informatel a giugno è stato pubblicato il numero record di 579 bandi di soli servizi tecnici, per 1.142,9 milioni (+58,2 % in numero e +475,1% in valore su giugno 2022). L'aumento è rilevante anche su maggio: +58,2% e + 325,3% in valore...