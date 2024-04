Oice, nel primo trimestre crollo dei bandi: -72,9% per il valore dei servizi

Anche a marzo viene confermato il trend negativo che porta il primo trimestre 2024, con soli 326,4 milioni (-72,9% rispetto al 2023), ai livelli del 2019. Forte calo inoltre per le gare Ue, -69,4% in valore e -53,5% in numero, e male gli appalti integrati: solo 140 bandi per 1,1 miliardi di lavori (-76,7% sul primo trimestre 2023) e 20,7 milioni di progettazione esecutiva (-89,2%).





L’osservatorio Oice/Informatel di marzo 2024 sui bandi per servizi di ingegneria e architettura evidenzia qualche...