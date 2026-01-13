Ok alle consultazioni preliminari per determinare l’infungibilità di beni e servizi
Tar Lazio: ma non sono l’unico mezzo per giungere alla conclusione dell’affidamento diretto, serve una motivazione rafforzata
Le consultazioni preliminari possono costituire un valido strumento attraverso cui si può accertare l’eventuale infungibilità di beni, prestazioni e servizi ma non sono l’antefatto ineludibile per giungere alla decisione di affidare il contratto mediante una procedura negoziata senza gara. Le consultazioni devono essere considerate come pre-fasi eventuali e invero, ciò che è imposto all’amministrazione è giustificare la sussistenza del presupposto relativo all’assenza di concorrenza (di cui all’art...