Ok paesaggistico ex lege 1497 annullabile dalla Soprintendenza senza «adeguata motivazione»
Il Consiglio di Stato ricorda che il divieto di una nuova valutazione di merito è derogabile se l’ente competente non ha «adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera»
In un’area di un comune campano all’interno del parco del Vesuvio, un residente ha chiesto e ottenuto il dal comune permesso di effettuare una sopraelevazione, ottenendo anche il nulla osta della Soprintendenza ex articolo 7 della legge 1497/1939. Successivamente, la Soprintendenza - proprio in considerazione del fatto che l’immobile ricadeva nel perimetro del Parco del Vesuvio (circostanza, questa, contestata dall’interessato) - ha annullato il nulla osta ex legge 1497, con la conseguenza che anche...