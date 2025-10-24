Ok silenzio assenso tra Pa coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici
Il Tar Palermo da ragione al comune di Pantelleria che contestava il parere della Soprintendenza al Piano particolareggiato del centro storico dell’Isola rilasciato oltre il termine
Anche se l’articolo 20, comma 4, della legge n.241/1990 «esclude in via generale l’operatività del silenzio assenso nei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici, tale esclusione, letta nella sua corretta portata sistematica, si riferisce ai procedimenti autorizzatori promossi da privati, non anche ai rapporti interni tra amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici e pianificatori». Lo afferma il Tar Palermo in una recente sentenza con la quale ha...
