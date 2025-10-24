Ok silenzio assenso tra Pa coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici

Anche se l’articolo 20, comma 4, della legge n.241/1990 «esclude in via generale l’operatività del silenzio assenso nei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici, tale esclusione, letta nella sua corretta portata sistematica, si riferisce ai procedimenti autorizzatori promossi da privati, non anche ai rapporti interni tra amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici e pianificatori». Lo afferma il Tar Palermo in una recente sentenza con la quale ha...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi