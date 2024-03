Olimpiadi 2026, prorogato al 19 marzo il bando da 18 milioni per il villaggio a Predazzo

Nuova scadenza per il bando che assegna il villaggio olimpico a Predazzo. Apac - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - ha prorogato dal 14 febbraio al 19 marzo l’appalto promosso a fine 2023 per la realizzazione del villaggio atleti per le olimpiadi invernali 2026 presso la Scuola Alpina di Predazzo, nuovo padiglione - UF1. Il bando ha un valore di 17.982.928 euro.



