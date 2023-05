Online i modelli di certificazione Covid 2022, crescita delle entrate fuori dalle restituzioni allo Stato di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Cambiano i criteri di valutazione delle certificazioni Covid-19 dell'anno 2022 per l'invio alla Ragioneria generale dello stato. Nello specifico, qualora la certificazione registri maggiori entrate, quest'ultime non saranno considerate; in tal caso, quindi, la certificazione trasmessa per l'anno 2022, sarà analizzata esclusivamente con riferimento alle maggiori/minori spese.

Con un comunicato del 21 aprile, la Ragioneria dello Stato annuncia che sono in linea, sull'applicativo previsto per il pareggio...