Operazione Pizzarotti-Ferrovie, dall’Ance cinque rilievi al governo

Concorrenza, Codice degli appalti e commistioni tra pubblico e privato, funzionamento dell’in house ed equilibrio tra stazione appaltante e società che esegue i lavori oltre che profili sugli aiuti di Stato. Sono cinque i rilievi messi in fila da Ance, l’associazione dei costruttori, sull’operazione con cui il Gruppo Ferrovie dello Stato intende acquisire il ramo d’azienda ferroviario di Pizzarotti nell’ambito della composizione negoziata di ramo d’azienda ferroviario che ha visto a metà del mese...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi