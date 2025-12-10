Opere idriche, in Veneto e Puglia doppia gara per oltre 30 milioni
Appalti per le reti acquedottistiche di Acque Veronesi e per un canale di imbrigliamento e raccolta nel comune di Avetrana
Doppia gara per opere idriche in Veneto e Puglia per un valore di oltre 30 milioni. Acque Veronesi ha pubblicato un bando di accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria, estensione e nuove realizzazioni di reti acquedottistiche e di raccolta e collettamento dei reflui urbani di proprietà o in gestione dell’ente in tutta la provincia di Verona. L’importo degli interventi, della durata di 36 mesi, ammonta a 18 milioni. Offerte entro il 16 gennaio 2026.
L’Unione dei Comuni di Montedoro ...