Opere Pnrr, varianti finanziabili con i ribassi di gara

In un appalto di lavori finanziato con i fondi del Pnrr le varianti in corso di esecuzione possono trovare copertura economica con le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di gara. Ciò in quanto tali varianti sono riconducibili, ai sensi della normativa speciale che regola gli interventi del Pnrr, a un evento imprevisto e imprevedibile, quale si deve ritenere l’anomalo incremento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera. Si è espresso in tal senso il Tar Lazio, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi