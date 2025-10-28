Opere Pnrr, varianti finanziabili con i ribassi di gara
Tar Lazio: per questi interventi speciali (e solo per questi) l’aumento improvviso del costo dei materiali può essere considerato evento imprevedibile
In un appalto di lavori finanziato con i fondi del Pnrr le varianti in corso di esecuzione possono trovare copertura economica con le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di gara. Ciò in quanto tali varianti sono riconducibili, ai sensi della normativa speciale che regola gli interventi del Pnrr, a un evento imprevisto e imprevedibile, quale si deve ritenere l’anomalo incremento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera. Si è espresso in tal senso il Tar Lazio, ...