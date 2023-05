Opere pubbliche, 100 miliardi di aggiudicazioni negli ultimi due anni di M.Fr.

Rapporto Cresme-Camera: nel 2022 bandite gare per 83,3 miliardi (+117,7%). Il caro-materiali pesa per il 26,1%. Per le opere Pnrr il tempo medio di aggiudicazione passa da un anno e sei mesi a quattro mesi









Nel 2022 sono state appaltate opere pubbliche per 83,317 miliardi di euro (di cui circa metà di opere Pnrr-Pnc) contro i 38,265 miliardi mandati in gara l'anno prima (di cui il 14,8% di opere Pnrr-Pnc). In termini percentuali l'incremento in un anno dei bandi è stato del 117,7 per cento. Balzo notevole anche per le aggiudicazioni, che sono passate dai 48,142 miliardi (di cui l'8,8% di opere Pnrr-Pnc) aggiudicati nel 2021 ai 56,504 miliardi aggiudicati nel 2022 (di cui 34,2% di opere Pnrr-Pnc), pari...