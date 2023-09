Opere strategiche: fondi per 875 milioni dal RepowerEu di Celestina Dominelli

In pista Snam e Terna: si punta su Linea Adriatica e Tyrrhenian Link









Quasi 2,9 miliardi di euro per accelerare la realizzazione di nuovi interventi a sostegno delle reti elettriche e di trasporto gas (1,4 miliardi) e potenziare la produzione di energie rinnovabili (533 milioni), all’interno dei quali figurano anche 875 milioni destinati al completamento di due infrastrutture strategiche per ridurre la dipendenza dal gas russo che è poi l’obiettivo principale del RepowerEu, il piano messo a punto dalla Commissione Europea per diversificare le fonti di approvvigionamento...