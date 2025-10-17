Opere ultrannuali: riserve di cantiere fuori tassazione
Cassazione: nel mirino i lavori in corso al momento della cessione di ramo d’azienda
Nella tassazione dei componenti che riguardano i servizi e le opere ultrannuali ex articolo 93 del Tuir fa premio l’elemento della certezza, motivo per cui sono da assoggettare a imposizione i proventi accessori quali vendita di materiale, servizi aggiuntivi, variazioni di costo dei materiali e della manodopera che incidono per almeno il 10% dell’importo del contratto, viceversa non si tassano per mancanza di certezza le riserve di cantiere, quelle per varianti in corso d’opera e quelle risarcitorie...