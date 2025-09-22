Personale

Ore di permesso per assemblee sindacali ridotte a part time e personale in aspettativa

Il plafond annuo massimo spetta per intero in caso di assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il plafond annuo massimo delle ore di permesso spettanti per la partecipazione alle assemblee sindacali spetta, senza riduzione alcuna, nelle fattispecie relative all’assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno.

Il tetto massimo delle dodici ore di diritto di assemblea, spettanti pro capite per anno, subisce un riproporzionamento nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale e nell’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di fruizione...

