Ore di permesso per assemblee sindacali ridotte a part time e personale in aspettativa
Il plafond annuo massimo spetta per intero in caso di assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno
Il plafond annuo massimo delle ore di permesso spettanti per la partecipazione alle assemblee sindacali spetta, senza riduzione alcuna, nelle fattispecie relative all’assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno.
Il tetto massimo delle dodici ore di diritto di assemblea, spettanti pro capite per anno, subisce un riproporzionamento nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale e nell’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di fruizione...