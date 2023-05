Organi di revisione, esercizio professionale di mandato nel mirino della Corte dei conti di Ettore Jorio









Per gli organi di revisione in tutte le loro forme, previsioni di burrasca. Il messaggio è chiaro leggendo una recente sentenza della Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia della Corte, la n. 18/2023. Il giudice ha destinato il suo dictum alla suocere perché le nuore intendano. Ha sanzionato pesantemente – non per entità economica di condanna bensì per riaffermazione di principio - non solo ai diretti destinatari della sua decisione (degli amministratori e dei revisori della Città metropolitana...