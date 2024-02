Orte-Falconara, Rfi pubblica appalto integrato da 95 milioni

Rfi ha mandato in pubblicazione il bando per affidare l’appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione) per il raddoppio della tratta ferroviaria PM228-Albacina, sulla linea Orte-Falconara. Il valore complessivo stimato di poco più di 114 milioni, con un importo a base d’asta di 95 milioni di euro (esattamente 95.008.527,70 euro), di cui circa 1,3 milioni di progettazione esecutiva. Il termine per le offerte è fissato all’11 marzo prossimo. «Si tratta di un importante tassello - spiega...

