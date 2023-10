Ortona, bando da 10,7 milioni per consolidare la banchina portuale di Alessandro Lerbini

Opere portuali in gara ad Ortona. L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale ha pubblicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di Riva – intervento di consolidamento – primo tratto. Il bando ha un valore di 10.929.168 euro. L’appalto rientra negli interventi Pnrr - missione M5C3 «Interventi speciali per la coesione territoriale» - Investimento 4 Interventi infrastrutturali per le Zone economiche speciali (Zes). Offerte entro il 6 novembre.

Il Consorzio di bonifica della Romagna appalta invece a Santarcangelo di Romagna e Verucchio la realizzazione del sistema irriguo a uso agricolo e plurimo, comprensivo di condotte, centrale e gruppi di pompaggio, con recupero funzionale di due bacini di un’ex cava per lo stoccaggio delle acque di alimentazione del sistema. L’avviso ha un importo di 10.754.318 euro.

Le opere sono finanziate con il Pnrr – M2C4 – Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Fondi dell’Unione Europea Next Generation Eu con decreto del 16-12-2021 relativamente al progetto di recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene e uso ambientale. Il bando, a procedura accelerata, rimane aperto fino al 18 ottobre.