Ospedali di comunità, la Campania lancia maxi bando da 325,8 milioni di euro di M.Fr.

Sulla Gazzetta del 5 luglio l'avviso ai sensi del Dlgs 50. Accordo quadro, 20 lotti in gara. Offerte entro il 9 agosto prossimo









Un maxi appalto misto di lavori e servizi per un valore teorico complessivo di oltre 325,8 milioni di euro (esattamente 325.825.444,81 euro) finanziato con fondi Pnrr (Missione 6 componente 1). Lo ha mandato in gara la regione Campania per realizzare "case della comunità", "ospedali della comunità" e "centrali operative territoriali". La gara fa espressamente riferimento agli articoli 35, 58 e 60 del Dlgs n.50/2016. L'avviso è stato inviato alla Gazzetta europea il 30 giugno ma è stato pubblicato...