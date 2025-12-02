Pa, 600mila ingressi dal 2022 - Semplificazione con il Pnrr
Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: ultimati 400 interventi di snellimento dei 600 totali previsti dal Piano. Con effetti diretti sugli indici della ricerca
«Fra 2022 e 2024 abbiamo immesso nella Pubblica amministrazione circa 440mila persone, e il 2025 si chiuderà con altri 150-160mila ingressi», portando il conto a quota 600mila. Il cambio di rotta nella gestione degli organici pubblici rappresenta nell’ottica del ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, una delle leve mosse con più intensità negli ultimi anni per provare ad aumentare l’impatto dei servizi sulla qualità della vita nei territori. L’altro strumento, ha voluto sottolineare il titolare di ...