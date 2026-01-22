Pa, adesione agli accordi quadro possibile solo per gli enti individuati in gara
Il Tar Basilicata dice no all’estensione «postuma»: è in contrasto con i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e tutela dell’affidamento degli operatori economici
Il Tar Basilicata, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 24, affronta il tema dell’adesione a un accordo quadro da parte di un’amministrazione non ricompresa tra i soggetti beneficiari dell’accordo. La sentenza, in linea con i principi del diritto euro-unitario e nazionale in materia di accordi quadro, afferma che l’adesione di un’amministrazione a un accordo quadro o a un conseguente appalto specifico stipulato da una centrale di committenza è consentita soltanto se tale amministrazione risulta chiaramente...