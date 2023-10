Pa digitale, Agid seleziona le 6 amministrazioni per il monitoraggio sui contratti di grande rilievo di Daniela Casciola

L’Agenzia indirizza le attività di verifica su alcuni progetti di AI delle amministrazioni centrali

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha individuato le sei amministrazioni da sottoporre al monitoraggio sull’esecuzione dei contratti di grande rilievo per l’anno 2023. E sono: agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Istat, Lepida Scpa Regione Veneto. L’Agenzia indirizza le attività di monitoraggio su alcuni progetti di AI delle Amministrazioni Centrali.

Ogni anno, infatti, AgID svolge analisi a campione sulle attività di monitoraggio dei contratti di grande rilievo operate dalle amministrazioni, richiedendo chiarimenti e formulando indicazioni o suggerimenti nei casi in cui vengano rilevate criticità o non conformità gravi.

Per le attività di verifica 2023 sono stati individuati, come previsto dalla circolare attuativa di Agid 1/2021, quattro criteri per la scelta del campione di amministrazioni di seguito elencati:

- il campione deve prevedere almeno un contratto associato all’impiego di tecnologie innovative emergenti (Intelligenza artificiale, blockchain, Internet of things eccetera);

- il campione deve comprendere almeno un contratto relativo a sviluppo software e MEV o gestione infrastrutture e/o transizione al cloud;

- almeno uno dei contratti deve essere finalizzato alla realizzazione e/o reingegnerizzazione di servizi al cittadino o che impattino in maniera rilevante sulla vita dei cittadini.