Innovazione, la gestione associata in Unioni risolve il digital divide soprattutto tra i piccoli enti di Daniela Casciola

Il dato emerge da un’indagine dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano che ha raccolto i dati dei Comuni italiani

La gestione associata in Unioni di Comuni rappresenta una valida soluzione del problema della digitalizzazione delle amministrazioni, soprattutto tra le più piccole. Il dato emerge da un’indagine dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano che ha raccolto i dati dei Comuni italiani sui servizi digitali locali. Fermo restando che, nonostante i vantaggi, la pratica della gestione associata del digitale è ancora limitata e interessa appena il 17% delle Unioni di Comuni italiane.

La percentuale dei Comuni in Unione con front-office e back-office digitalizzati supera comunque in maniera costante e significativa quella dei Comuni non appartenenti a forme associative, sia nei servizi alle imprese sia nei servizi al cittadino. Una differenza che emerge ancora di più tra i Comuni più piccoli, fino a 5.000 abitanti (+23% nel front-office e +26% nel back-office del Suap; +16% nel front-office e +13% nel back-office dell’Iscrizione alle scuole).

I Comuni intervistati dall’Osservatorio rivelano che la gestione associata del digitale in Unioni di Comuni aiuta a riallocare risorse umane per altre attività, contribuisce all’aumento delle competenze a disposizione nella gestione di beni e servizi digitali e porta a una maggiore efficienza nella selezione di migliori sistemi informativi e servizi digitali.