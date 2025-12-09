Pa e gestori di pubblici servizi: entro il 31 dicembre il questionario su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Al via la rilevazione che permetterà ad AgID di avere una fotografia dello stato di conformità degli enti per individuare criticità, fabbisogni ed eventuali ostacoli nell’attuazione delle Linee guida
Le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario previsto per il monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
L’adempimento riguarda i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che...