Pa, formazione al via per 220mila dipendenti di Gianni Trovati

Sono più di 220mila i dipendenti pubblici che si sono registrati per partecipare alle attività di formazione continua di Syllabus, la piattaforma pubblica per l’aggiornamento professionale degli statali avviata dalla Funzione pubblica e prevista dal Pnrr. Il censimento è stato offerto ieri alla Camera dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo, che rispondendo a un Question Time ha aggiunto che «i dipendenti pubblici abilitati sono oltre mezzo milione (511.970), un quinto operanti presso le amministrazioni...