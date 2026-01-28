Pa, ai funzionari in carriera il 30% dei posti da dirigente
Oggi il primo «sì» alla riforma Zangrillo che introduce una via alternativa al concorso. Selezioni affidate a commissioni indipendenti e basate su curriculum, colloquio e due prove
«Dirigenti senza concorso» non significa «dirigenti senza selezione». Lo slogan che ha dominato le discussioni sulla riforma delle carriere nella Pubblica amministrazione, oggi al primo via libera della Camera, rischia di essere fuorviante e ha bisogno di qualche precisazione. Perché l’obiettivo dell’intervento, con le sue «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale» come recita il titolo ufficiale, non è quello di aprire una sorta di via facilitata verso la dirigenza; ma, piuttosto...